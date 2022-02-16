17. Uluslararası Kum Heykel Festivali yeni sezonda kapılarını "Uzay" temasıyla açacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Uluslararası Kum Heykel Festivali'nde yeni sezonda kapılarını "Uzay" temasıyla açacak.

Lara Halk Plajı'nda yer alan, her yıl yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçinin ilgi gösterdiği festivalde, yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Geride kalan sezonda "Atlantis" temasının işlendiği festival, gelecek sezon ise "Uzay" temasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Uzaya gönderilen Sputnik ve Apollo gibi bilinen roketlerin replikalarının sergileneceği bir alanın da oluşturulacağı etkinlik kapsamında, çocuklar için de uzay gözlemi, sanat ve bilim atölyesi yer alacak.

Tema kapsamında yapılacak "Yuri Gagarin", "Apollo 11 ve Neil Armstrong", "Hubble Uzay Teleskobu" ve "Mars'ta kolonileşme"yi konu edinen kum heykeller için 25 kum heykeltraş 10 bin ton kum kullanacak.

Festival alanını gezenler, uzay ve insan konusunu işleyen heykellerin yanı sıra, uzay temalı "Star Trek", "Star Wars" gibi kült filmlerden esinlenilerek yapılacak heykelleri de görme şansı bulacak.

Kum heykel etkinliği olmanın ötesine geçecek

Festival direktörü Cem Karaca, AA muhabirine, serginin ana temasını oluşturan kum heykellerin 2022 temasının, insanlığın uzaya ulaşmak için verdiği mücadeleyi yansıtacağını söyledi.

Karaca, Leonardo da Vinci'nin tasarımlarından, insanlı ilk roket denemesini yapan Lagari Hasan Çelebi ile Galata Kulesi'nden kanatlı uçuş yapan Hazerfen Çelebi'ye, ilk uçağı yapan Wright kardeşlerden Sputnik 1 uydusu, Apollo 11 ve Space X'e uzanan uzay ve insan etkileşimini ele alacaklarını belirtti.

Karaca, "Alana giren misafirlerimiz insanlığın gökyüzüyle ilk tanıştığı çağlardan, aya ayak bastığı yıllara ve hatta uzayda kolonileşmeyi planladığı günümüze uzanan yolcuğu hem kum heykeller hem replikalar hem de alandaki etkinliklerle görme ve hatta yer yer kısmen de olsa deneyimleme imkanı bulacaklar." dedi.

Alanda uzay, uzaydaki insan yapıları ve uzaya yolculukları ile uzay temalı kült filmlerden esinlenilen heykellerin yer alacağını ifade eden Karaca, kum heykellerin yanı sıra gündüzleri teleskopla güneş akşamları ise uzay gözlemi yapılacağını kaydetti.

Yer çekimsiz alan simülasyonunu kısmen de olsa deneyimlemek isteyen misafirler için ise alana bir jiroskop koyacaklarını belirten Karaca, "Bu yılki tema değişikliğimizle, festival alanımız, bir kum heykel etkinliği olmanın ötesine geçecek. Kum heykelleri, roket replikaları, özel aydınlatmaları ve çok sayıda etkinlikle insanlığın uzay macerasını ele alan geniş çaplı bir müze halini alacak." diye konuştu.

Guinness adayı kumdan Keops piramidi yine ayakta kalacak

Karaca, 7 yıldır tema değişikliklerine rağmen alanda tuttukları Keops piramidini bu yıl da yıkmayacaklarını söyledi.

Bin ton kum kullanılarak yapılan ve 2 yıl önce Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için başvuruda bulundukları kum heykel için başvurularının değerlendirme beklediğini bildiren Karaca, şunları kaydetti:

"Piramitlerin yapımında uzaylıların da işin içinde olduğu yönündeki söylence ve efsanelerden de yola çıkarak tema kapsamında da değerlendireceğiz. Bu yılki temamızla böyle bir uyum sağlaması nedeniyle de bu heykelimizi yıkmıyoruz. Ziyaretçilerimiz bu yıl da Keops piramidini görecek. İnşallah sonunda Guinness Rekorlar Kitabı'na da girerek hem Antalya'nın hem Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağlamasını umuyoruz."