17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
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17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını ziyaretçilere açtı.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın resmi açılış töreni, Ofis ve İş Mobilyacıları Sanayici İş Adamları Derneği (OFİSMOD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, Hatay Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar, İhracatçı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İHSAD) Başkanı Tuncay Sabuncu ve CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in katılımıyla gerçekleştirildi.

OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, burada yaptığı konuşmada, canını dişine takarak fuara katılan firmaların ihracata günden güne katkı sağlamak adına özveri ile çalıştığını belirterek, "Fuarın mobilya sektörümüze ve ülke ekonomimize hayırlı bereketler getirmesini diliyoruz. OFİSMOD olarak fuara ve katılımcı firmalarımıza destek olmak amacıyla buradayız." dedi.

İHSAD Başkanı Tuncay Sabuncu, 17 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen fuarın Türk mobilyasının kendi fuarı olduğunu belirterek, "Bu yıl daha da güçlü bir fuar olacağına inanıyoruz. " diye konuştu.

Hatay Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar ise hayatı durma noktasına getiren pandeminin, birçok sektörü olumsuz etkilediğini aktararak, "Türk mobilya sanayi olarak biz, üretimimize, Ar-Ge ve inovasyona ara vermedik. Ülke ekonomimize katkı sağlamaya bu sürede de devam ettik. Eğer bugün bu fuardaysak, geleceğe daha güvenli bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

Açılışta verilen bilgilere göre, bu yıl, yerli ve yabancı 1.600'ün üzerinde markaya ev sahipliği yapacak olan fuar, Avrupa, Orta Doğu, Uzak Doğu, Kuzey Afrika, Amerika ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun oluşturduğu 135 ülkeden 150 bini aşkın satın alma temsilcisini ağırlayacak.

Fuar, "Aydınlatma Özel Bölümü" ve "Döşemelik Kumaş Özel Bölümü"nde sektöre dair yenilikçi çözümleri yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin beğenisine sunacak.

17. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 3-8 Ağustos tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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