17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda ödüller sahiplerini buldu
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17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda ödüller sahiplerini buldu

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri amacıyla düzenlenen "TÜRSAK Geleceğin Sineması" ödülleri sahiplerini buldu.

17. TÜRSAK Geleceğin Sineması'nda ödüller sahiplerini buldu
11.09.2020 11:37 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:37

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri amacıyla düzenlenen "TÜRSAK Geleceğin Sineması" ödülleri sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TÜRSAK Vakfı iş birliğinde gerçekleştirilen yarışmada, kazanan ilk üç ismin ödülleri Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törende takdim edildi.

Finale kalan 10 ismin de ödüllendirildiği törende, jürinin değerlendirmesi sonucu, "İnşaattaki" filmiyle Doğan Belge birinci, "Dur Bak Dinle Geç" filmi ile Muhammed Günaydın ikinci, "Su Birikintisi ve Çamurlar" filmi ile Hakan Eyilik ise üçüncü oldu. Belge ödülünü, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Okan'dan teslim aldı.

Törende konuşan TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burhan Gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Amacımız, sektöre yeni kuşak yönetmen ve sinemacılar yetiştirebilmek. Onların ilk adımlarını atarak ustalarla buluşabilecekleri ilk projelerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlayabilmek adına bu yarışmayı düzenledik. Kazanan isimlere desteğimiz her daim sürecek." diye konuştu.

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanlığını üstlendiği yarışma jürisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Selçuk Yavuzkanat, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgü Yolcu, TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, yapımcı Bulut Reyhanoğlu ve oyuncu Damla Sönmez'den oluştu.

Ödül töreni, birinci olan "İnşaattaki" filminin gösterimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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