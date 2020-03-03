"17. TÜRSAK Geleceğin Sineması" başvuruları 9 Mart'ta sona erecek

03.03.2020 23:42 | Son Güncelleme: 03.03.2020 23:42

Sinema öğrencilerinin kısa film projelerini hayata geçirmeleri için 17 yıldır Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen "TÜRSAK Geleceğin Sineması" yarışmasının başvuruları, 9 Mart'ta sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen yarışma kapsamında, bu yıl 10 projeye 6 bin lira ile post-prodüksiyon desteği ve danışmanlık hizmeti verilecek.

Türkiye genelinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm üniversitelerin sinema ve medya bölümlerinde eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan yarışmanın başvuruları "geleceginsinemasi.tursak.org.tr" adresinden yapılabilecek.

Kaynak: AA