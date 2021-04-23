17. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, ödül töreniyle sona erdi
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17. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, ödül töreniyle sona erdi

17. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, ödül töreniyle sona erdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

Film gösterimleri ve atölyeleri 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali, çevrim içi ödül töreniyle sona erdi.

Film gösterimleri ve atölyeleri 19-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen 17. Çocuk Filmleri Festivali, çevrim içi ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından düzenlenen festivalin kapanış programı, TÜRSAK Vakfı YouTube kanalında yayınlandı.

Festival kapsamında geçen senelerde ve bu yıl gerçekleştirilen etkinliklerden ve gösterilen filmlerden görüntülerin de yer aldığı yayına video kaydıyla katılan jüri üyeleri de okudukları hikayelerle ilgili düşüncelerini anlattı.

TÜRSAK Başkanı Cemal Okan, ödül töreninde yaptığı konuşmada, festival sayesinde Türkiye'nin birçok şehrinde çocukların sinemayla tanışmasını sağladıklarını söyledi.

Ulusal ve uluslararası yaratıcı yazarlık, oyunculuk, tiyatro, kukla yapımı ve buna benzer pek çok atölye ile çocukların erken yaşlarda sinema ve kültür sanat alanında çalışmalar yapmasına katkı sağladıklarını dile getiren Okan, "Geçen yıl bir ilki gerçekleştirdik. İlk online çocuk filmleri festivalini yaptık. Siz minik dostlarımızın teknoloji hakimiyeti bizlerden çok daha fazla olduğu için güzel sonuçlar da aldık." dedi.

Bu yıl da çevrim içi olarak gerçekleştirilen festivale gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Okan, festival kapsamında düzenlenen "Filmimin Hikayesi" yarışmasına başvuran 244 hikayenin arasından, seçilen hikayelerin yer alacağı kitabı yakın zamanda minik okurlarla buluşturacakları kaydetti.

Yarışmada "Kırmızı Araba" adlı hikaye ödüllendirildi

Okan, daha sonra "Filmimin Hikayesi" yarışmasını "Kırmızı Araba" adlı hikayesiyle Asya Şahin'in kazandığını açıkladı.

Şahin, ödül törenine gönderdiği video kaydında, "Kırmızı Araba isimli hikayemin hem kitaba basılması hem de film olarak çekilmesi, çekilirken de benim sete gitmem beni çok heyecanlandırıyor. Aynı bir rüya gibi, çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

Dizüstü bilgisayarla ödüllendirilen yarışmanın kazananı Şahin'in hikayesi, ayrıca senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi'nin eşliğinde filme de çekilecek.

Kapanış programı, çocukların beğenisine sunulan Çizgi Kukla Tiyatrosu'nun "Bremen Mızıkacıları Yeni Dünya Bandosu" oyunu kaydının gösterilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

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