17. Tudem Edebiyat Ödülleri sonuçlandı Çocuk ve yetişkin edebiyatı alanında roman türüne yönelik Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "17. Tudem Edebiyat Ödülleri"nde dereceye girenler belirlendi.

Çocuk ve yetişkin edebiyatı alanında roman türüne yönelik Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "17. Tudem Edebiyat Ödülleri"nde dereceye girenler belirlendi.

Tudem'den yapılan açıklamaya göre, 2003 yılından bu yana düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 17. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlendi.

Toplam 65 başvurunun yapıldığı çocuk edebiyatında birincilik ödülüne, "Bay Erdal'ın Tehlikeli Alakaları" adlı dosyası ile Cem Aydoğan değer görülürken, ikincilik ödülü 'Miras" ile Canan Özdek'in, üçüncülük ödülü ise "Tanrı Küçük Tahta Parçalarını Sevmezdi" ile Pınar Seyhun'un oldu.

Yarışmanın yetişkin edebiyatı kategorisindeki seçici kurulunda, Asuman Kafaoğlu Büke, Beliz Güçbilmez, Ceyhan Usanmaz, Hüseyin Kıran ve Oylum Yılmaz yer aldı.

Dereceye giren isimlere, heykeltıraş Ozan Ünal'ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin 500 lira, üçüncüye 5 bin lira para ödülü verilecek.

17. Tudem Edebiyat Ödülleri kapsamında, çocuk edebiyatı alanında ve resimli kitap dalında yarışan dosyaların sonucu şubat ayının sonunda duyurulmuştu. Bu kapsamda birincilik ödülüne "Düş Kurdu" isimli resimli öyküleri ile Serap Deliorman - Mehtap Temiz ikilisi değer görülmüştü.

Kaynak: AA