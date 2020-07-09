17. Tudem Edebiyat Ödülleri sahipleriyle buluştu!
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17. Tudem Edebiyat Ödülleri sahipleriyle buluştu!

2003 yılından bu yana Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandıran Tudem Edebiyat Ödülleri'nin bu yılki töreni, Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenemedi.

17. Tudem Edebiyat Ödülleri sahipleriyle buluştu!
09.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:18

Yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri posta yoluyla ulaştırıldı.

Çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlenen 17. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren isimlere, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal'ın tasarladığı heykelciklerin yanı sıra birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verildi.

Tudem Yayın Grubu'nun 35 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Resimli Kitap Yarışması Kazananları:

Birincilik: Düş Kurdu (Serap Deliorman - Mehtap Temiz)

İkincilik: Evden Çıktığımda (Burcu Yılmaz)

Üçüncülük: Gece Parlayan (Ahmet Uzun - Tuba Kumaş)

Roman Yarışması Kazananları:

Birincilik: Bay Erdal'ın Tehlikeli Alakaları (Cem Aydoğan)

İkincilik: Miras (Canan Özdek)

Üçüncülük: Tanrı Küçük Tahta Parçalarını Sevmezdi (Pınar Seyhun)

Kaynak: Bültenler

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