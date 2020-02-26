17. Tudem Edebiyat Ödülleri Resimli Kitap Yarışması sonuçlandı!

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42

Türkçe çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, 17. yılında çocuk edebiyatı alanında resimli kitap dalında, yetişkin edebiyatı alanında ise roman dalında düzenlenmişti.

Ayfer Gürdal Ünal, Can Göknil, Deniz Üçbaşaran, M. Banu Aksoy ve Sedat Sever'den oluşan Resimli Kitap Yarışması seçici kurulu, geçtiğimiz günlerde Tudem Yayın Grubu'nun İzmir'deki merkez ofisinde düzenlenen toplantıda dereceye girenleri belirledi.

97 dosyanın başvurduğu yarışmada birincilik ödülünü Düş Kurdu adlı resimli öyküleri ile Serap Deliorman - Mehtap Temiz ikilisi kazandı. İkincilik ödülüne Evden Çıktığımda adlı sessiz kitabıyla Burcu Yılmaz, üçüncülük ödülüne ise Gece Parlayan adlı resimli öyküleriyle Ahmet Uzun - Tuba Kumaş değer görüldü.

Dereceye giren isimlere, heykeltıraş Ozan Ünal'ın tasarladığı ödül heykellerinin yanı sıra birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL, üçüncüye 5.000 TL para ödülü verilecek.

Tudem Yayın Grubu'nun 35 yıllık yayıncılık birikiminin en değerli meyvelerinden biri olan Tudem Edebiyat Ödülleri, tarafsız duruşu, nitelikli eserleri ön plana çıkaran yapısıyla edebiyat dünyasının önemli referanslarından biri olma özelliği taşıyor.

Kaynak: Bültenler