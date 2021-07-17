17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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17 Temmuz Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 17 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 17 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 17 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

17 TEMMUZ CUMARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Masterchef Türkiye

14:30 Yerli sinema

16:30 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Aşk Mantık İntikam

13:45 Adile Teyze

15:30 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Şef Akademi

22:00 Mirasyedi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu

07:45 Jack ve Fasulye Sırığı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Karaoğlan Geliyor

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Baş Belası

10:30 Baş Belası

13:20 Baş Belası

15:40 Kalp Yarası

18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Harry Pooter ve Melez Prens

16:00 Recep İvedik

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Operasyom 41

23:15 Harry Portter ve Melez Prens

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Yüksek Sosyete

10:00 Erkenci Kuş

13:45 Erkenci Kuş

16:00 Film/yerli dizi

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 İmparatoriçe Ki

07:55 Yeşil Deniz

10:45 Yedi Numara

12:50 Ev Sineması Kuşağı "İmkansız Olasılık"

15:00 Seksenler (Altyazılı)

17:45 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema "Stajyer"

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17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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