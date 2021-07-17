17 Temmuz Cumartesi TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
17 Temmuz Cumartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 17 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? 17 Temmuz yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 17 Temmuz Cumartesi TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
17 TEMMUZ CUMARTESİ TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Masterchef Türkiye
14:30 Yerli sinema
16:30 Masterchef Türkiye
20:00 Masterchef Türkiye
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Adile Teyze
15:30 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:30 Şef Akademi
22:00 Mirasyedi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Sevcan'la Lezzet Yolculuğu
07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Karaoğlan Geliyor
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Baş Belası
10:30 Baş Belası
13:20 Baş Belası
15:40 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Harry Pooter ve Melez Prens
16:00 Recep İvedik
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Operasyom 41
23:15 Harry Portter ve Melez Prens
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Yüksek Sosyete
10:00 Erkenci Kuş
13:45 Erkenci Kuş
16:00 Film/yerli dizi
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema
22:45 Arkadaşım Hoşgeldin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:25 İmparatoriçe Ki
07:55 Yeşil Deniz
10:45 Yedi Numara
12:50 Ev Sineması Kuşağı "İmkansız Olasılık"
15:00 Seksenler (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Stajyer"