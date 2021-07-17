17 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
17 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 17 Temmuz 2021 İSKİ su kesintileri
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Konaklar Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Halkalı Merkez Mah,Soğütlüçeşme Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 09:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.