17 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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17 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!

17 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi!
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17 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! 17 Temmuz 2021 İSKİ su kesintileri

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 17 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER!

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.07.2021 10:22

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.07.2021 09:59

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Konaklar Mah

Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:18

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:35

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,İnönü Mah,Halkalı Merkez Mah,Soğütlüçeşme Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.07.2021 09:26

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Gümüşdere Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sultangazi

Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 17.07.2021 11:07

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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17 Temmuz Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! Son dakika İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! - Haberler
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