17 Temmuz Cuma DHA Spor Gündemi
BEŞİKTAŞ18.00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
17.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:31
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Göztepe karşılaşmasının son çalışması yapılacak.
FENERBAHÇESarı-Lacivertli takım, Beşiktaş derbisi çalışmalarına devam edecek.
TRABZONSPORBordo-mavililerde İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRTuruncu-lacivertlilerde Hes Kablo Kayserispor mücadelesinin hazılıkları devam edecek.
TFF 1'İNCİ LİG
20.00 Ekol Göz Menemenspor - Altınordu
Kaynak: DHA