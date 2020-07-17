17 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
17 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:15 Spor Artı
00:30 Newcastle United - Tottenham
01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Everton - Aston Villa
01:00 Everton - Aston Villa
02:10 Spor Artı
03:25 Efsanelerin İzinde
03:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Southampton - Brighton
03:30 Southampton - Brighton & Hove Albion
03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin
05:10 Süper Lig Özetler
05:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:40 TFF 1. Lig Özetler
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
06:50 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Newcastle United - Tottenham
07:00 Süper Lig Özetler
07:30 TFF 1. Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 La Liga Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Everton - Aston Villa
14:00 TBMM-TV
14:00 Everton - Aston Villa
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 İngiltere Premier Lig Özetler
17:00 Leicester City - Chelsea
17:20 Newcastle United - Manchester City
17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Everton - Aston Villa
20:00 İleri Üçlü
21:55 Spor Bülteni
22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com