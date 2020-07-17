17 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
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17 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı

17 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

17 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı
17.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 06:46

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:15 Spor Artı

00:30 Newcastle United - Tottenham

01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Everton - Aston Villa

01:00 Everton - Aston Villa

02:10 Spor Artı

03:25 Efsanelerin İzinde

03:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Southampton - Brighton

03:30 Southampton - Brighton & Hove Albion

03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin

05:10 Süper Lig Özetler

05:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

05:40 TFF 1. Lig Özetler

05:55 Takvim Yaprakları

06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

06:50 Efsanelerin İzinde

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Newcastle United - Tottenham

07:00 Süper Lig Özetler

07:30 TFF 1. Lig Özetler

08:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:15 La Liga Özetler

12:45 TFF 1. Lig Goller

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Everton - Aston Villa

14:00 TBMM-TV

14:00 Everton - Aston Villa

15:55 Takvim Yaprakları

16:00 Spor Bülteni

16:30 İngiltere Premier Lig Özetler

17:00 Leicester City - Chelsea

17:20 Newcastle United - Manchester City

17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler

18:00 Spor Merkezi

19:55 Everton - Aston Villa

20:00 İleri Üçlü

21:55 Spor Bülteni

22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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