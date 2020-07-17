17 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı 17 Temmuz 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:15 Spor Artı 00:30 Newcastle United - Tottenham 01:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Everton - Aston Villa 01:00 Everton - Aston Villa 02:10 Spor Artı 03:25 Efsanelerin İzinde 03:30 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Southampton - Brighton 03:30 Southampton - Brighton & Hove Albion 03:40 Rusya 2018 FIFA Magazin 05:10 Süper Lig Özetler 05:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:40 TFF 1. Lig Özetler 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 06:50 Efsanelerin İzinde 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Newcastle United - Tottenham 07:00 Süper Lig Özetler 07:30 TFF 1. Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:40 Süper Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Efsanelerin İzinde 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:15 La Liga Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Everton - Aston Villa 14:00 TBMM-TV 14:00 Everton - Aston Villa 15:55 Takvim Yaprakları 16:00 Spor Bülteni 16:30 İngiltere Premier Lig Özetler 17:00 Leicester City - Chelsea 17:20 Newcastle United - Manchester City 17:45 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 18:00 Spor Merkezi 19:55 Everton - Aston Villa 20:00 İleri Üçlü 21:55 Spor Bülteni 22:15 Southampton - Brighton & Hove Albion 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com