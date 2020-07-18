17 Temmuz 2020 Haberleri
17 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
18.07.2020 00:15 | Son Güncelleme: 18.07.2020 00:19
- Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
- Yunan ekibi Larissa, 'Ayasofya'yı kurtarın' yazılı formayla sahaya çıkacak
- Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
- Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakmıştı
- Efsane futbolcu Iker Casillas, yönetici olarak Real Madrid'e dönüyor
- Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
- Ruslarla görüşmeler sürerken ABD'den Türkiye'ye yeni S-400 yaptırım tasarısı
- Hayata gözlerini yuman Seyfi Dursunoğlu, 'Huysuz Virjin' lakabının nereden geldiğini böyle anlatmıştı
- Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile Galatasaray ilgileniyor
- Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması: Başkan Cengiz ile Fatih Terim arasında görüşme olmadı
- Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
- Sakatlığı geçen Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçında oynayabilecek
- Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
- Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 926 yeni vaka tespit edildi
- G.Saray'ın da istediği Artem Dzyuba'nın menajeri: Dzyuba, F.Bahçe'ye gitmeyi düşünmüyor
- İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamamlandı
- Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
- Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
- Alaçatı'daki yangın tatilcilere korku dolu anlar yaşattı
- Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
- Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
- Kız arkadaşını darp ettiği söylenen Rubato Grubu'nun solisti Özer Arkun ifadesi ortaya çıktı
- Polis operasyonunda mutfak tezgahının içindeki gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
- Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
- Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
- Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
- İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
- Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
- Levyeli saldırgan, evine girdiği kadını öldüresiye dövdükten sonra elini kolunu sallayarak gitti
- Phillip Cocu, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
- Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
- Kızılay Başkanı, kurban vekalet hisse ücretlerini açıkladı
- Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
- İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
- Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
- Boşanma aşamasındaki eşini 15 yerinden bıçaklayan kocanın savunması 'Yok artık' dedirtti
- Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
- Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir