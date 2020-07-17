17 Temmuz 2020 Fox Yayın Akışı 17 Temmuz 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Bay Yanlış 01:10 Bay Yanlış 02:30 Temizlik Benim İşim 03:00 Her Yerde Sen 03:45 Temizlik Benim İşim 04:45 Zuhal Topal’la Sofrada 05:45 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 08:00 Çalar Saat 10:45 Bizim Hikaye 13:30 Bay Yanlış 13:30 Sen Çal Kapımı 16:15 Sen Çal Kapımı 16:45 Bay Yanlış 19:00 FOX Ana Haber 20:00 Yaparsın Aşkım 20:00 Bay Yanlış 23:45 Sen Çal Kapımı Kaynak: InterSinema.com