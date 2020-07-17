17 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
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17 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Temmuz 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

17 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
17.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 17.07.2020 07:51

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 beIN Teknik

01:00 Futbolun Şehirleri

01:45 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 beIN Manşet

05:00 Maç Saati

05:45 Z Raporu

06:00 beIN Manşet

06:30 Maç Saati

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

07:30 Maç Saati

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

08:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

08:30 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:15 Kolaysa Anlat

10:15 Süper Lig Maç Özetleri

10:45 Z Raporu

11:00 beIN Wellness

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar

12:15 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:15 Maç Saati

15:30 Maç Saati

16:00 Kolaysa Anlat

16:00 beIN Wellness

17:00 Taraftar

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Teknik

18:00 beIN Manşet

19:00 beIN Teknik

19:00 Taraftar

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

20:00 beIN Manşet

21:00 Kolaysa Anlat

22:00 Maç Saati

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 Taraftar

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com

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