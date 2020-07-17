17 Temmuz 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 17 Temmuz 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 beIN Teknik 01:00 Futbolun Şehirleri 01:45 Maç Saati 02:00 Maç Saati 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 beIN Manşet 05:00 Maç Saati 05:45 Z Raporu 06:00 beIN Manşet 06:30 Maç Saati 07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:15 Süper Lig Haftanın Golleri 07:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 07:30 Maç Saati 08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 08:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri 08:30 Maç Saati 09:15 Maç Saati 10:15 Kolaysa Anlat 10:15 Süper Lig Maç Özetleri 10:45 Z Raporu 11:00 beIN Wellness 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi 12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Klasik Maçlar 12:15 Maç Saati 13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet 14:15 Maç Saati 15:30 Maç Saati 16:00 Kolaysa Anlat 16:00 beIN Wellness 17:00 Taraftar 17:15 Süper Lig Maç Özetleri 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 beIN Teknik 18:00 beIN Manşet 19:00 beIN Teknik 19:00 Taraftar 20:00 İyi Akşamlar İstanbul 20:00 beIN Manşet 21:00 Kolaysa Anlat 22:00 Maç Saati 22:45 Süper Lig Haftanın Golleri 23:00 Taraftar 23:45 Süper Lig Haftanın Golleri Kaynak: InterSinema.com