17 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Konya'da uzun zamandır kaçak yaşayan ve kurulan özel ekip tarafından aranan zanlı yakalandı. Zanlının 17 ayrı suçtan arama kaydı ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunuyor.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 8 Ağustos günü merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan bekçinin parasının gasp edilmesi ve yaralanması olayı ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan çalışma sonrası şüphelinin daha önce de cezaevine girip çıkan ve poliste farklı suçlardan toplam 40 kaydı bulunan Nuri K. (30) olduğunu tespit etti.



Özel bir ekip kuruldu



Hakkında dolandırıcılık, kasten adam yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, oto hırsızlığı ve güveni kötüye kullanma olaylarından dolayı toplam 17 adet arama kaydı bulunan Nuri K.'nın yakalanması için Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip uzun süre boyunca Nuri K.'nın izini takip etti. Şüphelinin son olarak merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde 'güveni kötüye kullanma' suçuna karıştığı tespit edildi. Gasp Büro Amirliği sivil ekipleri, Nuri K.'nın Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde bulunduğu bilgisi üzerine eve düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.



Şüpheli Nuri K. emniyetteki işlemlerin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. 17 arama kaydının yanında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Nuri K., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA