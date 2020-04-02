17 suçtan aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 suça karıştığı iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 17 suça karıştığı iddiasıyla aranan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Araştırma ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 17 suça karıştığı iddiasıyla aranan ve son olarak bir araçtan telefon çaldığı belirlenen A.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler A.Y'yi Saraykent Mahallesi'nde çaldığı telefonla yakaladı.

Cep telefonu hırsızlığı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA