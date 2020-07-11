17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
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17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış

Antalya'da birisi 17, diğeri 8 ayrı suçtan aranan 2 zanlı yakalandı.

17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
11.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.07.2020 12:36

Antalya'da birisi 17, diğeri 8 ayrı suçtan aranan 2 zanlı yakalandı. 17 ayrı suçtan aranan C.U.'nun cezaevinden firar ettikten sonra 6 yıldır kardeşine ait kimlikle yaşadığı belirlendi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, JASAT ve İstihbarat Şube ekipleri 17 ayrı suçtan araması bulunan aynı zamanda cezaevi firarisi olan C.U.'yu Ulualan mevkisinde ikametinden kaçarken, 8 ayrı suçtan aranan C.D. ise Yayla mahallesinde akrabasının evinde yakalandı. Yakalandığında üzerinde kardeşine ait kimlik çıkan C.U.'nun hükümlü ve tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, yaralama, 2 adet 213 sayılı kanuna muhalefet, 7 adet çeşitli hırsızlık, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, mala zarar verme ve 3 adet konut dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere 17 ayrı suçtan arandığı şahsın 6 yıldır cezaevi firarı olduğu bildirildi.

Akrabasının evinde yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Yayla Mahallesinde bir akrabasının evinde yakalanan C.D. isimli şahsın hükümlü ve tutuklunun kaçması, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık, kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık mala zarar verme ve kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı bildirildi. C.U. ve C.D. Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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