17 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 17 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 17 Şubat Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara bölgesi ile ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette; Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa); Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Akdeniz ve Doğu Anadolu'da fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 1°C Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 3°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, -3°C Çok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 13°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, -2°C Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, -3°C Çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, -1°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, -2°C Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 1°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -3°C Çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

AMASYA °C, 0°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 5°C Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; bölge genelinde Kuzey ve Kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz bölgesi ile, Çankırı'nın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Balıkesir çevreleri kar yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına hızında (50-70 km/sa) esmeye devam etmesi beklenmektedir.

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