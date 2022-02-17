17 Şubat bugünkü koronavirüs tablosu! SON DAKİKA Bugünkü vaka sayısı, vefat sayısı kaç? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Covid tablosu açıklandı mı?
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Vatandaşlar 17 Şubat Perşembe günü koronavirüs tablosu hakkında araştırma yapıyor. 17 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılırken Bugünkü vaka sayısı açıklandı mı? 17 Şubat 2022 koronavirüs tablosu yayınlandı mı? Türkiye'de bugün kaç kişi öldü? Bugünkü Covid tablosu açıklandı mı?
17 Şubat Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı mı? 17 Şubat Perşembe günü Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, bugün vaka sayısı, toplam test sayısı, toplam hasta sayısı, toplam hasta sayısı, ağır hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı rakamlarını açıklandı mı? Türkiye korona vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 17 Şubat Perşembe korona tablosu! Türkiye genel korona tablosu kaçta açıklanır? Günlük korona tablosu açıklandı mı?
17 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayılarının 17 Şubat 2022 tarihli verileri henüz açıklanmadı.
16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre azaldı. 16 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 94 bin 176 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 309'dan 271'e düştü. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 104 bin 409 olurken toplam 463 bin 241 PCR testi yapıldı.
TEST SAYISI
463 bin 241
VAKA SAYISI
94 bin 176 vaka
VEFAT SAYISI
271
İYİLEŞEN SAYISI
104 bin 409