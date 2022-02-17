17 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı
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17 Şubat 2022 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Pekin'de Bugün
02:30 İngiltere Premier Lig Özetler
03:00 İtalya Serie A Özetler
03:20 Spor Toto Süper Lig Özetler
03:55 Spor Takvimi
04:00 Futbol Aklı
05:30 Aktüel Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:40 Spor Takvimi
08:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni
08:55 Spor Manşet
09:50 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Serbest Stil Kayak
11:25 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Sürat Pateni
12:45 Gün Ortası
14:00 TBMM-TV
16:55 Spor Merkezi
17:55 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Eyüpspor
20:00 Spor Akşamı
20:50 İtalya Serie A Goller
21:00 Gündem Futbol
23:00 Taktik Analiz