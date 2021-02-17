17 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Şubat 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Taktik Analiz
00:30 Spor Artı
02:00 Avrupa'dan Futbol
02:00 Stadyum
03:25 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:25 İngiltere Premier Lig Özetler
04:55 Futbol Anadolu
05:05 Taktik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:25 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:45 Süper Lig Goller
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Futbol Anadolu
21:00 Futbol Aklı
22:30 Aktüel Futbol
23:05 Avrupa'dan Futbol
Kaynak: InterSinema.com