17 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
17 Şubat 2020 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:15 Maç Sonu
01:15 Süper Lig Maç Sonu
01:45 Futbolun Şehirleri
03:30 Maç Saati
05:15 Maç Sonu
05:15 Süper Lig Maç Sonu
07:00 Maç Saati
07:15 Özel Röportaj
07:45 Süper Lig Kısa Özet
08:45 Maç Saati
09:30 Maç Sonu
10:00 Süper Lig Maç Sonu
12:30 Maç Saati
13:45 Maç Saati
15:30 Maç Sonu
15:30 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Süper Lig Maç Sonu
17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Önü
20:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
20:45 Devre Arası
21:00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor
21:15 Devre Arası
22:00 Maç Sonu
22:15 Süper Lig Maç Sonu
23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:30 STSL Maç Özetleri