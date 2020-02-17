17 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı

17.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 2012: Buzul Çağı

00:25 Uyumsuz 3

02:15 2012: Buzul Çağı

02:40 Dragon

04:10 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:50 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Uyumsuz 3

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:15 Dragon

Kaynak: InterSinema.com