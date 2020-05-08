17. Semt Merkezi Limontepe'ye
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17. Semt Merkezi Limontepe'ye

17. Semt Merkezi Limontepe'ye
08.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:34

Karabağlar Belediyesi'nin, hizmetleri vatandaşların ayağına götürmek ve özellikle kadınların toplumsal yaşama katılmasını sağlamak amacıyla yaptırdığı semt merkezlerinin 17.'si, yakın zamanda Limontepe'de açılacak.

Başkan Selvitopu, gelecek aylarda hizmete açılacak tesisi inceledi.

Karabağlar Belediyesi, bir yandan koronavirüs salgınına karşın etkin ve sistemli mücadele verirken, diğer yandan yapımına başladığı projeleri de hızla sürdürüyor. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tamamlanma aşamasına gelen ve son düzenlemeleri yapılan Limontepe Semt Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Merkezin bölgede önemli bir ihtiyaca yanıt vereceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Koronavirüs salgını geçtikten sonra insanlarımız burada farklı alanlarda kurs ve eğitim alacaklar. Tesisimiz bölge halkının önemli bir buluşma noktası olacak. Vatandaşlarımızın semt merkezlerini benimsediğini ve sahiplendiğini görüyoruz. Özellikle kadınlarımızın yaşama bakışı, buralardaki etkinliklere katıldıktan sonra çok değişiyor" dedi.

Karabağlar'ın 58 mahallesi olduğunu ve muhtarların kendilerinden en çok semt merkezi istediğine dikkat çeken Başkan Selvitopu, "Göreve geldiğimizde 4 olan semt merkezi sayısını 16'ya çıkardık. Limontepe, 17. merkezimiz olacak. Yatırım programımız ve bütçe olanaklarımız doğrultusunda sayılarını artırmak için çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar 20'yi aşmayı planlıyoruz. Temel hedefimiz, 58 mahallemizin tamamında semt merkezi olmasını sağlamak" diye konuştu.

Toplam inşaat alanı yaklaşık 600 metrekareyi bulan Limontepe Semt Merkezi, 4 kattan oluşuyor. Manzarasıyla da dikkat çeken merkezde, taziye salonu, 5 adet kurs ve etkinlik odasıyla çok amaçlı salon yer alıyor.

Kaynak: Bültenler

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