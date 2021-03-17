17 saattir kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

17 saattir kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu

17.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:48
17 saattir kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Zonguldak'ta dün geceden bu yana kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar'ın cansız bedeni Kozlu ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Zonguldak'ta dün geceden bu yana kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar'ın cansız bedeni Kozlu ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi. Dün gece saatlerinden itibaren kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar'ın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Çavdar'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Demet Akbağ Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 17 saattir kayıp olan adamın cesedi ağaca asılı halde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:51:25. #1.14#
title