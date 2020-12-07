17 saat sonra enkazdan kurtarılan İnci, ilk adımlarını attı

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11'inci sınıf öğrencisi İnci Okan, tedavi gördüğü hastanede ilk adımlarını attı.

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11'inci sınıf öğrencisi İnci Okan, tedavi gördüğü hastanede ilk adımlarını attı.

İzmir depreminin simge isimlerinden DEÜ Devlet Konservatuvarı 11'inci sınıf öğrencisi İnci Okan'dan sevindirici haber geldi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden İnci, fizyoterapistinin eşliğinde ilk kez yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan bu anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY