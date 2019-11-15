17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

15.11.2019 17:59 | Son Güncelleme: 15.11.2019 18:02
17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

'ta 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Kılavuz Mahallesi'ndeki TOKİ Ahmet Yesevi Ortaokulu'nun 17 öğrencisi ile 1 öğretmen, şehir merkezinde bir lokantadan aldıkları lahmacunları yedi.

Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler ve öğretmen, 112 Acil Servis ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: 17 ortaokul öğrencisi ile 1 öğretmen gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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