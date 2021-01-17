17 Ocak Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Survivor dokunulmazlık hangi takım kazandı?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'da bugün Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. İzleyiciler bu akşamki Dokunulmazlık Oyunu sonucun merak ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı? 17 Ocak Pazar Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı?

Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu heyecanı yaşanıyor. Dokunulmazlığı kazanmak için yarışmacılar tüm gücünü ortaya koyarken17 Ocak Survivor Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı ve Survivor dokunulmazlık kim kazandı gibi soruların yanıtları araştırıldı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim kazandı?

17 OCAK SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Dokunulmazlık Oyunu'nu devam ediyor. Sonuçlar açıklandığında paylaşacağız.