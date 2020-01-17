: 17 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 17 Ocak Cuma Hutbesi tam metni

17.01.2020 08:48 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:48

17 Ocak Cuma günü inanlar camileri dolduracak ve birlik beraberlik duygusu en derinden yaşanacak. Müminler arası uhuvvetin arttığı ve birlik duygusunun güçlendiği Cuma günü okuna Cuma hutbesi bu duyguyu daha derinden yaşamayı ev bilgilenmeyi sağlıyor. İşte 17 Ocak Cuma günü okunacak Cuma hutbesi.

17 OCAK 2020 CUMA HUTBESİ

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL MEDYA AHLAKI

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, yeryüzünün

en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın can, mal,

akıl, ırz ve inancını korumaktır. İslam, bu beş temel

değeri dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa

olsun bu değerlerin zarar görmesine rıza göstermez.

Hayatın bütünü için geçerli olan bu durum

teknolojiyi kullanırken de, internet ve sanal âlemde

gezinirken de aynıdır.

Aziz Müminler!

Teknolojiyi dinin güzel saydığı, ahlakın

onayladığı ve akl-ı selimin doğru bulduğu şekilde

kullanmak mümince bir duruşun gereğidir. Bu alanı

amaçsız, verimsiz ve kontrolsüz bir mecra olarak

görmek ise İslam'ın korunmasını emrettiği beş temel

değeri ihlal etme anlamı taşır. Zira teknolojinin

bilinçsiz kullanımı, kişinin sağlığını tehdit ederek

canına, maddi kayba uğramasına neden olarak

malına zarar vermektedir. Gayr-i ahlâkî yönelimlerle

iffetini, aşırı ve sapkın ideolojilerle inancını

zedelemektedir. Düşünme ve idrak etme kabiliyetini

bozmakta, akli melekelerini zayıflatmaktadır.

Kıymetli Müslümanlar!

Allah'ın verdiği aklı ve hammaddeyi

kullanarak teknoloji üreten insan, bunu iyilik

yolunda kullanmakla sorumludur. Eğer teknolojiyi

kullanarak helal kazancın yerine kumara, tasarrufun

yerine israfa, iffetin yerine ahlaksızlığa, merhametin

yerine şiddete yöneliyorsa, büyük bir yanlışın

içerisindedir. Kendi eliyle fesadı yaygınlaştırıyor,

geleceğini tehlikeye atıyor demektir. Diğer yandan

telefon, televizyon ya da bilgisayar ekranının önünde

vaktini heba ediyorsa, kendisine, ailesine ve Rabbine

karşı vebal altına girmektedir. Maalesef aynı çatı

altında ama birbirinden habersiz yaşayan ailelerin

sayısı her geçen gün artıyor. İnsanoğluna zaman

kazandırması gereken teknoloji, günümüzde zaman

kaybetmenin ve vakit öldürmenin en aldatıcı tuzağı

haline geldi. Hâlbuki Peygamber Efendimiz (s.a.s)

bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır: "İki nimet

vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme

hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit."

Değerli Müminler!

Hepimizin hayatında yerini alan internet ve

sosyal medya, başıboş, ilkesiz ve sorumsuz bir alan

olmamalıdır. Müslümana yakışan daima sorumluluk

bilinciyle hareket etmek, Rabbinin koyduğu sınırlara

uymaktır. Her durumda gerçeğin ve doğrunun

yanında yer almaktır. Unutmayalım ki normal

hayatta olduğu gibi internet ve sosyal medyada da

insanların haklarını ve özel hayatlarını ihlal etmek

haramdır. Mahremiyete saygı göstermeyen her adım

Kur'ân'ın, "Birbirinizin kusurlarını ve mahremini

araştırmayın." emri ile çelişir. Günlük hayatta

yalan söylemek, insanları karalamak, iftira atmak

nasıl günahsa, yayın dünyasında ve sosyal medyada

da aynı şekilde günahtır. Âlemlerin rabbi olan Allah,

sanal âlemde de bizleri görmektedir. Oradaki söz ve

davranışlarımızdan da bizi hesaba çekecektir.

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce

Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Hakkında kesin

bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü

kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan

sorumludur."

Aziz Müslümanlar!

Bugün bizler için teknolojiden tamamen uzak

bir hayat sürmek elbette mümkün değildir. Zaten

İslam'ın da böyle bir talebi yoktur. Ancak

teknolojiyi helal-haram hassasiyeti taşıyarak, ahlaki

ilkeleri koruyarak, insan hak ve özgürlüklerini ihlal

etmeden kullanmak öncelikli sorumluluğumuzdur.

Böylece vaktimizi daha verimli ve emeğimizi daha

anlamlı hale getirebiliriz. Yeryüzünü iyilikten ve

huzurdan yana imar edebiliriz. Yeter ki her nimet

gibi teknolojiyi de Cenâb-ı Hakk'ın koyduğu ölçü ve

sınırlara riayet ederek kullanalım.

Kıymetli Müminler!

Hutbemi bitirirken önemli bir hususu sizlerle

paylaşmak istiyorum. Malumunuz ilk ve orta

dereceli okullarımız bugün yarıyıl tatiline giriyor.

Başkanlığımız, yarıyıl tatilinde yavrularımızın ibadet

alışkanlığını pekiştirmek için tüm camilerimizde

"Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz" şiarıyla

bir program uygulayacaktır. Bu vesileyle

çocuklarımızı ve gençlerimizi aileleriyle birlikte

camilerimize bekliyoruz. Başta velilerimiz olmak

üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlı

davranacağına inanıyoruz. Rabbim bizlere göz

aydınlığımız olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi

muttakilere önder kılsın!

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