17 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı
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17 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı

17.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 06:47
17 Ocak 2021 Fox Yayın Akışı

17 Ocak 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Son Yaz

00:15 Kefaret

02:00 Kefaret

03:00 Baraj

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:15 Bir Deli Rüzgar

06:00 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Kefaret

11:15 Mucize Doktor

12:15 Kamera Arkası

13:00 Sen Çal Kapımı

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yasak Elma

15:45 Son Yaz

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Sen Çal Kapımı

20:00 Kefaret

23:45 Yasak Elma

Kaynak: InterSinema.com

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