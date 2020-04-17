17 Nisan Cuma koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!
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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Sağlık, Güncel

17 Nisan Cuma koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de kaç koronavirüs vakası var, kaç ölüm var, iyileşen sayısı ve koronavirüs hakkında merak edilen diğer detayları web sitesinden açıklıyor. Peki,17 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

17.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:06
17 Nisan Cuma koronavirüs Türkiye son durum! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı!

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizi de etkisi altına aldı. Vatandaşlar 17 Nisan koronavirüs Türkiye son durum, koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü, koronavirüs vaka sayısı, iyileşen sayısı, entübe sayısı gibi konuları merak ediyor. İşte resmi rakamlarla koronavirüs istatistikleri!

17 NİSAN TOPLAM TEST SAYISI

17 Nisan itibariyle toplam test sayısı 558.413 olarak gerçekleşti.

17 NİSAN KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI

17 Nisan itibariyle toplam koronavirüs vaka sayısı 78.546 olarak gerçekleşti.

17 NİSAN TOPLAM VEFAT SAYISI

17 Nisan itibariyle toplam vefat sayısı 1.769 olarak gerçekleşti.

17 NİSAN TOPLAM YOĞUN BAKIM SAYISI

17 Nisan itibariyle toplam yoğun bakım sayısı 1.845olarak gerçekleşti.

17 NİSAN TOPLAM ENTÜBE SAYISI

17 Nisan itibariyle toplam entübe sayısı 1.014 olarak gerçekleşti.

17 NİSAN İYİLEŞEN HASTA SAYISI

17 Nisan itibariyle iyileşen hasta sayısı 8.613 olarak gerçekleşti.

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