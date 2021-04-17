17 Nisan 2021 Show Yayın Akışı
17 Nisan 2021 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Tehlikeli Soygun
02:00 Tehlikeli Soygun
03:30 Alev Alev
06:15 Sevcan'la Lezzet Yolunda
07:45 Jack ve Fasulye Sırığı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Tatlı Dillim
16:15 Tarkan
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
Kaynak: InterSinema.com