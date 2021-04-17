17 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
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17 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

17 Nisan 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

17 Nisan 2021 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

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Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:30 UEFA Avrupa Ligi

01:00 Maç Saati

03:00 Süper Lig

05:00 Maç Saati

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:45 UEFA Avrupa Ligi Goller

09:00 Maç Saati

10:45 UEFA Avrupa Ligi Goller

11:00 beUnited

12:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:30 Süper Lig

13:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor

14:15 Süper Lig

14:30 Y. Denizlispor - BB Erzurumspor

15:30 Süper Lig

16:00 Trabzonspor - A. Hatayspor

16:45 Süper Lig

17:00 Trabzonspor - A. Hatayspor

18:00 Süper Lig

19:00 Göztepe - Galatasaray

19:45 Süper Lig

20:00 Göztepe - Galatasaray

21:00 Süper Lig

23:00 UEFA Avrupa Ligi

23:30 Gamer

Kaynak: InterSinema.com

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