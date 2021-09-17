'17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali' başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başlıyor

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Kültür Sanat

Diyarbakır'da, 21 Eylül'de düzenlenecek 17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek "Yıldızların Altında" müzikalinin gösterimiyle başlayacak.

Diyarbakır'da, 21 Eylül'de düzenlenecek 17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek "Yıldızların Altında" müzikalinin gösterimiyle başlayacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamaya göre, DT tarafından düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" bu yıl 17'nci kez tiyatroseverle buluşacak.

21 Eylül Salı günü Orhan Asena Sahnesi'nde perdelerini açacak festivalde, 6 farklı oyun sahnelenecek. Festival 2 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Festivalin açılışı, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Yıldızların Altında" müzikalinin saat 20.00'deki gösterimiyle gerçekleşecek.

Levent Ulukut'un yönettiği oyunda, geçmişten bugüne Türk tiyatrosunun klasikleşmiş müzikallerinden bir seçki, özel bir kolaj içinde derlenerek orkestra eşliğinde danslarla seyirciye sunulacak ve klasikleşmiş oyunları tekrar hatırlayarak en önemli bestecilerin şarkıları seyirciyle paylaşılacak.

Türk tiyatrosunun ve edebiyatının en değerli isimlerinden biri olan Orhan Asena adına düzenlenen festival, Türk kültürünü ve onu oluşturan değerleri yaşatma, tanıtma görev ve sorumluluğu ile Türk tiyatrosunun ulusal üslubunu oluşturacak oyun yazarlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk oyun yazarlarını tanıtmayı ve yaşatmayı ilke edindiklerini belirterek, "Usta yazarlarımızı yaşatmanın yanında, ülkemize yeni yerli yazarlar kazandırmak da Devlet Tiyatrosunun öncelikli görevidir. Biliyoruz ki ne kadar çok yeni yazarımız olursa Türk tiyatro edebiyatı da o kadar ilerler, gelişir, zenginleşir." ifadesini kullandı.

Devlet Tiyatrolarının repertuarında yerli oyun yazarlarına geniş yer verdiklerini de dile getiren Kurt, Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali ile Diyarbakır seyircisiyle buluşacaklarını, Diyarbakır halkının tiyatroya olan sevgisi ve ilgisiyle de Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun iki sahne daha kazandığını söyledi.

İzmir, Trabzon, Konya, Van, Antalya ve Ankara Devlet Tiyatrolarının seçkin eserlerini sahneleyeceği festivalde 12 temsil seyircinin beğenisine sunulacak.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Mansur Yavaş Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bergen Ece Üner Gökhan Çıra
Spor Ali Koç Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Murat Kurum Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: '17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali' başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 11:22:00. #1.17#