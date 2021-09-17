"17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" başlıyor

Diyarbakır'da, 21 Eylül'de düzenlenecek 17'nci Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek "Yıldızların Altında" müzikalinin gösterimiyle başlayacak.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamaya göre, DT tarafından düzenlenen "Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro Festivali" bu yıl 17'nci kez tiyatroseverle buluşacak.

21 Eylül Salı günü Orhan Asena Sahnesi'nde perdelerini açacak festivalde, 6 farklı oyun sahnelenecek. Festival 2 Ekim Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Festivalin açılışı, İzmir Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Yıldızların Altında" müzikalinin saat 20.00'deki gösterimiyle gerçekleşecek.

Levent Ulukut'un yönettiği oyunda, geçmişten bugüne Türk tiyatrosunun klasikleşmiş müzikallerinden bir seçki, özel bir kolaj içinde derlenerek orkestra eşliğinde danslarla seyirciye sunulacak ve klasikleşmiş oyunları tekrar hatırlayarak en önemli bestecilerin şarkıları seyirciyle paylaşılacak.

Türk tiyatrosunun ve edebiyatının en değerli isimlerinden biri olan Orhan Asena adına düzenlenen festival, Türk kültürünü ve onu oluşturan değerleri yaşatma, tanıtma görev ve sorumluluğu ile Türk tiyatrosunun ulusal üslubunu oluşturacak oyun yazarlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine de yer verilen DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Türk oyun yazarlarını tanıtmayı ve yaşatmayı ilke edindiklerini belirterek, "Usta yazarlarımızı yaşatmanın yanında, ülkemize yeni yerli yazarlar kazandırmak da Devlet Tiyatrosunun öncelikli görevidir. Biliyoruz ki ne kadar çok yeni yazarımız olursa Türk tiyatro edebiyatı da o kadar ilerler, gelişir, zenginleşir." ifadesini kullandı.

Devlet Tiyatrolarının repertuarında yerli oyun yazarlarına geniş yer verdiklerini de dile getiren Kurt, Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali ile Diyarbakır seyircisiyle buluşacaklarını, Diyarbakır halkının tiyatroya olan sevgisi ve ilgisiyle de Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun iki sahne daha kazandığını söyledi.

İzmir, Trabzon, Konya, Van, Antalya ve Ankara Devlet Tiyatrolarının seçkin eserlerini sahneleyeceği festivalde 12 temsil seyircinin beğenisine sunulacak.

Festival programıyla ilgili detaylı bilgiye www.devtiyatro.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.