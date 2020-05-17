17 Mayıs Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı ve Can Kaybı Kaç Oldu? Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Bugün kaç kişi vefat etti? Koronavirüs toplam vaka sayısı kaç oldu? İşte en son açıklanan rakamlar.

17 Mayıs Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 35.369 test yapıldı ve 1.368 yeni vaka tespit edildi. Bugün 44 kişi hayatını kaybetti ve 1.825 kişi iyileşti.

Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı 17 Mayıs

17 Mayıs itibari ile ülkemizde toplam vaka sayısı 149.435 oldu. Toplam can kaybı ise 4.140'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 914, toplam entübe hasta sayısının ise 468 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 109.962 olarak açıklandı. Toplam test sayısının 1.589.625 olduğu paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan üzerinden yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım."

Yeni vaka sayımızda beklenen düzeyde bir düşüş gerçekleşti. Bazı verilerse, genel seyir içinde olağan değişkenlikler gösterdi. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın ve ertesi gün evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/cqmx1RNuRl

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020