'17 Mayıs sabahına normal süreçte başlamayacağız'

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin kademeli gevşetileceğini söyledi.

ANKARA Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin kademeli gevşetileceğini söyledi. Oğuztürk, "Ülkemiz 17 Mayıs sabahına tamamen normal süreçte başlamayacak. 17 Mayıs sabahından itibaren eski Türkiye şeklindeki yaşama uyanmamamız gerekiyor. Hemen 17 Mayıs'ta AVM'lerin ya da okulların tamamının açılması şeklinde süreç olmayacaktır, kanaatindeyim. Okullarda 8'inci ve 12'nci sınıfların tekrar yüz yüze eğitime geçmesi veya meslek gruplarında tek müşteriye hizmet verecek tarzda kişisel küçük esnafın iş yerlerinin açılması şeklinde aktivasyon olabilir" dedi.

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, DHA'ya yaptığı açıklamada, 29 Nisan Perşembe akşamı başlayan tam kapanma döneminin 17 Mayıs'ta sona ereceğini anımsattı. Oğuztürk, 17 Mayıs'tan itibaren vaka sayılarındaki düşüşlerin günbegün takip edileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz 17 Mayıs sabahına tamamen normal bir süreçte başlamayacak. 17 Mayıs sabahından itibaren eski Türkiye şeklindeki bir yaşama uyanmamamız gerekiyor. Vaka sayılarının birkaç günlük düşüşleri takip edilecektir. Kademe kademe esnemeler o vaka sayılarının düşmesine göre aktive olacaktır. Hemen 17 Mayıs'ta AVM'lerin ya da okulların tamamının açılması şeklindeki bir süreç olmayacak, kanaatindeyim. Okullarda 8'inci ve 12'nci sınıfların tekrar yüz yüze eğitime geçmesi veya meslek gruplarında tek müşteriye hizmet verecek tarzda olan kişisel küçük esnafın iş yerlerinin açılması şeklinde bir aktivasyon olabilir. Restoranların açılmasında, havaların ısınmasından dolayı açık alanlar varsa kademeli olarak ilk etapta bu alanların hizmet vermesi şeklinde bir açılma söz konusu olabilir. 17 Mayıs'ta yüzde yüz normalleşme olamayacaktır. Düşmüş olan bu vaka sayılarını muhafaza edip daha da aşağıya çekecek bir sürecin bizim mücadelede en önemli hedefimizin olması gerekiyor." 'HER GÜN YAPILAN AŞI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATIYOR'Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüse karşı ispatlanmış en önemli silahın aşı olduğunu vurgulayarak, "Ne kadar çok aşı yaparsak mücadelede o kadar başarılı oluruz ama ülkenin tamamını da kısa bir süre aşılama dünyanın hiçbir ülkesinde hala gerçekleşmiş değil. Dünyada birçok ülke vatandaşına hala tek doz aşı yaptıramamış durumda. Ülkemizde, 25 milyonun üzerinde kişinin aşılandığını, 10 milyon üzerinde iki doz aşılama ile yüksek antikor seviyesine ulaşmış ve koruyuculuğu aktive olmuş kişilerin olduğunu düşünürsek bu anlamda tekrar pik yapma için kuralların tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Ben o anlamda çok karamsar değilim. Her gün yapılan aşı miktarı gücümüze güç katmakta ama dediğim gibi tedbirlere devam etmek gerekiyor. Unutulmamalı ki bir kişinin bulaştırıcılığı nedeniyle tüm dünya bu pandemi ile muhatap oldu. Virüs aramızda dolaşmaya devam ediyor. Tedbirsizlikler vaka sayılarının tekrar artmasına neden olabilir. Biz aşıyı tamamlayana kadar bu sürecin devam etmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR