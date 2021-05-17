17 Mayıs Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

17 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Mayıs'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 17 Mayıs Pazartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs Pazartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

AVCILAR

NO: 3917343

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah AKARSU, ALADAĞ, ANIT, BUSE, BİLİM, BİNBOĞA, GÖKSUN, GÜN, KEKLİK, MEHMETÇİK, MEYVELİ, SAKİN, SARMAŞIK, SAYGIN, SEVDA, TEMEL, YOLUÇ sk bölgelerinde 17/05/2021 00:01:00 - 17/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3917346

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ARICI, ATMACA, DOĞAN, G-30, ILICA, KIR, KUMRU, LEYLEK, OKUL YOLU, OVA, PINARBAŞI, TEMEL, VADİ, YAREN, YAYLA sk bölgelerinde 17/05/2021 00:01:00 - 17/05/2021 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3916743

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G79., - G-425, G-57, G-589, G-59, G-76, G-78, OZANLAR sk bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3916742

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G- 79., G-207, G-57, G-58, G-589, G-59 sk bölgelerinde 17/05/2021 09:00:00 - 17/05/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3913511

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DİLAVER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL sk bölgelerinde 17/05/2021 10:00:00 - 17/05/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 3913520

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 17/05/2021 11:00:00 - 17/05/2021 11:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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