17 Mayıs Pazar DHA Spor Gündemi Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajlarıTaha Akgül: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı bu sene evlerimizde coşkuyla kutlayacağızDilara Lokmanhekim: Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, biz gençlere emanettirFatma...

Olimpik sporculardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları Taha Akgül: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı bu sene evlerimizde coşkuyla kutlayacağız Dilara Lokmanhekim: Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Dilara Lokmanhekim: Büyük mücadeleler sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti, biz gençlere emanettirFatma Zehra Köse: Bayramımız hepimize kutlu olsunMeltem Hocaoğlu Akyol: Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severimBatuhan Buğra Eruygun: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsunEmre Sakçı: Bayramımız kutlu olsunSerap Özçelik Arapoğlu: Biz sporcuların ve gençlerin Atatürk'ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun Milli satranççılar Işık Can, Arda Çamlar, Handenur Şahin, Ediz Gürel ve Arda Mert Koçu'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajları Hasan Ali Kaldırım'a Devrim Akarsu'dan video konferanslı antrenman Tecrübeli sol bek çalışmalarına ara vermiyor -Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar devam edecek.

Kaynak: DHA