17 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:00 Süper Lig Özetler
06:35 Euro 2020 Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:45 Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altınordu - Yılport Samsunspor
22:00 Aktüel Futbol
Kaynak: InterSinema.com