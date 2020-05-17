17 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı 17 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Beyaz Show 02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti 04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 05:15 Akasya Durağı 05:30 Müzik Arası 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:45 Macera Avcıları Hindistan'da 14:00 Hayat Tamircisi 15:45 Çarkıfelek 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Tarzan Efsanesi 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:30 Tarzan Efsanesi 23:30 Galip Derviş Kaynak: InterSinema.com