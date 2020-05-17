17 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
17 Mayıs 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
17.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.05.2020 06:45
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Beyaz Show
02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05:15 Akasya Durağı
05:30 Müzik Arası
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:45 Macera Avcıları Hindistan'da
14:00 Hayat Tamircisi
15:45 Çarkıfelek
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Tarzan Efsanesi
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Tarzan Efsanesi
23:30 Galip Derviş
Kaynak: InterSinema.com