17 Mayıs 2020 Haberleri
17 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
18.05.2020 00:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 00:18
- Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
- Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
- Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
- KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
- 3 gün üst üste kırılan sıcaklık rekorlarının ardından Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
- Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
- Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
- 2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
- Ünlü model Larissa Gacemer, 'Neden çocuk yapmıyorsunuz?' sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor
- Kaan Ayhan, Bundesliga'da koronavirüs sonrası çıktığı ilk maçın nasıl geçtiğini anlattı
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı: Mücadelesi için minnettarız
- İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
- Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
- Çorum'da trafik kazasında anne karnındaki 7 aylık bebek hayatını kaybetti
- Barcelona ile Juventus, Miralem Pjanic'in transferi konusunda anlaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 17 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 44 oldu, 1368 yeni vaka tespit edildi
- İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
- Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
- Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
- Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
- Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
- Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
- Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
- Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
- Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
- Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
- Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
- Sokağa çıkma izinlerini kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar: Günde bir saate bile razıyız
- ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
- Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
- Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
- Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
- Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
- Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
- Temassız tatil nasıl mümkün olacak? İşte otellerin açılmasına günler kala merak edilen her şey
- Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
- Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
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