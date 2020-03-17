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Futbol, Avrupa, Spor

17 Mart Salı DHA Spor Gündemi

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde...

17.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:56
17 Mart Salı DHA Spor Gündemi

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ

15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak.

SÜPER LİG 21'İNCİ HAFTA ERTELEME MAÇI

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞTakım izinli

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOLING BSL

20.00 Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

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