17 Mart Salı DHA Spor Gündemi UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde...

UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ 15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak. SÜPER LİG 21'İNCİ HAFTA ERTELEME MAÇI 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor 20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor BEŞİKTAŞTakım izinli - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak. BASKETBOLING BSL 20.00 Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor

Kaynak: DHA