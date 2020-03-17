17 Mart Salı DHA Spor Gündemi
UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde...
17.03.2020 08:56 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:56
UEFA'DA 'KORONAVİRÜS' ZİRVESİ
15.00 UEFA, Avrupa'yı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili EURO 2020 ile birlikte Avrupa'daki tüm yerel ve uluslararası futbol organizasyonlarının akıbetini görüşmek üzere 55 ülkenin temsilcileri ile video konferans şeklinde toplantı yapacak.
SÜPER LİG 21'İNCİ HAFTA ERTELEME MAÇI20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞTakım izinli
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOLING BSL
20.00 Anadolu Efes - Frutti Extra Bursaspor
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Kaynak: DHA