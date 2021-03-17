17 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 17 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 17 Mart Çarşamba hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

17 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), Akdeniz'in 1200 m üzeri rakımlı yerleri (Toroslar mevki) ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 6°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 17°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

ANTALYA °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 18°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah ilk saatlerde yüksek kesimleri kar yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 8°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KONYA °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 7°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 8°C Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C Çok bulutlu ve yağmurlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 14°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 13°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 16°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 9°C Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 11°C Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla yağmurlu

KARS °C, 10°C Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 11°C Çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 17°C Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C Çok bulutlu, bu sabah saatleri ile akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C Çok bulutlu

17 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'nın kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

17 MART ÇARŞAMBA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, iç kesimlerin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kıyı kesimlerin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

17 MART ÇARŞAMBA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece azalacak.

RÜZGAR: Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.