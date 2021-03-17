17 Mart 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Mart 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:25 Spor Artı
01:55 Aktüel Futbol
02:00 Stadyum
03:55 Avrupa'dan Futbol
04:30 Taktik Analiz
05:25 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:25 Fıfa Magazin
09:50 Takvim Yaprakları
09:50 Hava Durumu
09:55 Spor Bülteni
10:00 Spor Bülteni
10:50 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Manşet
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:20 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
12:55 Spor Bülteni
13:00 Spor Bülteni
13:40 TFF 1. Lig Özetler
13:45 Takvim Yaprakları
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Hava Durumu
13:55 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
16:00 Gündem Futbol
17:55 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
19:50 Hava Durumu
19:55 Spor Akşamı
20:00 Spor Akşamı
20:55 Avrupa'dan Futbol
21:00 Futbol Aklı
22:25 Aktüel Futbol
22:30 Futbol Anadolu
Kaynak: InterSinema.com