17 Mart 2021 Star Yayın Akışı
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17 Mart 2021 Star Yayın Akışı

17.03.2021 06:42 | Son Güncelleme: 17.03.2021 06:47
17 Mart 2021 Star Yayın Akışı

17 Mart 2021 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Akrep

00:30 Dizi

01:15 Sefirin Kızı

03:00 Asura: Çılgınlar Şehri

03:00 Görev Uğruna

04:20 Acımasız

05:00 Benim Tatlı Yalanım

06:00 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Bir Demet Tiyatro

18:30 Star Haber

20:00 Sen Kimsin

20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

22:30 Kutsal Damacana 2

Kaynak: InterSinema.com

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