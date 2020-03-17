17 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 17 Mart 2020 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 01:50 Stadyum 02:00 Stadyum 04:00 Süper Lig Özetler 04:30 TFF 1. Lig Özetler 05:00 İngiltere Premier Lig Özetler 05:05 Teknik Analiz 05:30 90'dan Sonra 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 11:55 TFF 1. Lig Özetler 12:20 TFF 1. Lig Özetler 12:25 Avrupa Yolunda 12:50 Spor Atlası 13:00 Spor Bülteni 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 TBMM-TV 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol 17:00 Spor Akşamı 18:00 Spor Merkezi 19:30 Futbol Anadolu 19:30 Hedef Süper Lig 21:00 Almanya'dan Futbol 21:00 Spor Ana Haber 21:30 Stadyum 22:30 Aktüel Futbol 23:30 90'dan Sonra Kaynak: InterSinema.com