17 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı 17 Mart 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 beIN Manşet 01:00 Maç Sonu 01:30 Süper Lig Maç Sonu 02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 03:00 beIN Manşet 03:30 Maç Saati 04:00 Maç Saati 04:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 04:30 Maç Sonu 04:45 Süper Lig Maç Sonu 05:45 Süper Lig Kısa Özet 06:00 Maç Saati 06:00 beIN Manşet 07:45 Maç Saati 08:45 Maç Saati 09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri 09:15 Süper Lig Maç Özetleri 09:30 Süper Lig Maç Sonu 10:30 Maç Sonu 10:45 Süper Lig Maç Sonu 11:00 Haftanın Öyküleri 11:30 Dünden Bugüne 12:00 Maç Saati 12:15 UEFA Avrupa Ligi Goller 13:45 Maç Saati 14:00 Maç Saati 14:30 Maç Sonu 15:30 Süper Lig Maç Sonu 15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri 15:30 Futbolun Şehirleri 16:30 Maç Sonu 16:45 Süper Lig Maç Sonu 18:00 beIN Manşet 19:00 Maç Önü 19:00 Maç Saati 19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 19:35 Maç Başlıyor 20:00 Göztepe - Çaykur Rize 20:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor 20:45 Devre Arası 21:00 FTA Antalyaspor - DG Sivasspor 21:00 beIN Manşet 21:00 Göztepe - Çaykur Rize 22:00 Süper Lig Maç Özetleri 22:00 Maç Sonu 22:15 Süper Lig Maç Sonu 22:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin 23:00 UEFA Avrupa Ligi 23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin Kaynak: InterSinema.com