17 Mart 2020 Atv Yayın Akışı
17 Mart 2020 Salı günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
17.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Son Durak
01:20 Esra Erol'da
02:50 Uçuş Ekibi
04:40 Kara Ekmek
05:10 Kara Ekmek
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
23:45 Dizi
23:45 Gel Dese Aşk
Kaynak: InterSinema.com