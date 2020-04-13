"17 mahkumda virüs tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti"
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

"17 mahkumda virüs tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alınan tedbirlerle kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini belirterek, "5 açık ceza infaz kurumunda 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, bunlardan 3 tanesi tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti.

13.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:11

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, alınan tedbirlerle kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini belirterek, "5 açık ceza infaz kurumunda 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu, bunlardan 3 tanesi tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri devam eden 14 hükümlünün 13'ünün sağlık durumu iyidir. 1 hükümlünün tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde korona virüs konusunda alınacak önlemlerin değerlendirildiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin alınan tedbirler ve özverili sağlık çalışanlarıyla bu süreci en az kayıpla atlatabilecek güçte olduğunu kaydeden Bakan Gül, "Burada bu mücadelenin en ön safında büyük gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Devletin tüm kurumları tedbirini almış ve tedbirleri uygulamaya devam etmektedir. Bugün yaptığımız toplantıda adalet teşkilatımızın tedbirlere azami şekilde uyduğunu ifade edebiliriz. Bu alanda gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hayat normale döndüğünde elbette tekrar kaldığı yerden devam edecek. Nisan ayı sonunu beklemeden tüm tedbirleri tekrar masaya yatırmış olacağız" dedi.

"ALDIĞIMIZ BU TEDBİRLER KALKTIKTAN SONRA İZİN HAKKI KULLANMAYANLARA İLAVE GÖRÜŞ HAKKI VERİLECEKTİR"

Adliyelerde yüzde 95 oranında insan sirkülasyonunun azaldığını belirten Bakan Gül, noterliklerdeki insan sirkülasyonunun da yüzde 80 oranında azaldığına dikkat çekti. Gül, "Noterlik işlemlerini vatandaşlarımıza duyuru yaparak e-başvuru yöntemiyle işlemlerini yapabileceklerini bir kez daha hatırlatmak isteriz" dedi.

Salgın riskinin ilk gününden itibaren adliye ve ceza infaz kurumlarında tedbirlerin alındığını kaydeden Bakan Gül, "Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınan tüm tedbirlerin görüş, izin ve nakline dair aldığımız erteleme kararını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştuk. Cuma günü yapılan Bilim Kurulu toplantısında bu tedbirlerin 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildi. Burada temel yaklaşım cezaevinin dışarıdan girişi ve içeriden dışarıya girişi minimize etmek ve mümkünse ortadan kaldırmak. Gerek hastane, gerek başka sebeplerle bir takım gelişmelerinde yaşandığı bir gerçek. Bilim Kurulu önerisiyle vardiya çalışanlarımız izolasyona tabi tutulmaktadır. Buradaki amaç personelimizin dışarı ile bir temasının yapılmaması bu anlamda hükümlü ve tutuklara temasının olmaması, bu anlamdaki riskin tamamen ortadan kaldırılması anlamında büyük bir tedbirdir. Bu tedbire riayet eden personelimize özverili çalışmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tavsiyeler kalktıktan sonra ilave görüş hakları verilecektir. Aldığımız bu tedbirler kalktıktan sonra izin hakkı kullanmayanlara ilave görüş hakkı verilecektir" ifadelerini kullandı.

İş yurtlarında yoğun hizmet üretildiğini belirten Bakan Gül, iş yurtlarında son bir ayda 2 milyon 260 bin maske üretildiğini bildirerek, "532 bin tulum üretilmiştir. Başta sağlık çalışanı olmak üzere ulaştırılmıştır. Kolonya, el dezenfektan üretimi gerçekleşmektedir. Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların canı, sağlığı devlete emanettir" dedi.

"17 HÜKÜMLÜYE COVİD-19 TANISI KONULDU, 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ"

Uygulanan tedbirler sayesinde bugüne kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini açıklayan Gül, "Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberleri aldık. 5 açık ceza infaz kurumunda 17 hükümlüye Covid-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3 tanesi tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Hastanede tedavileri devam eden 14 hükümlünün 13'ünün sağlık durumu iyidir. 1 hükümlünün tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir. Yine bu süreci büyük bir şeffaflıkla götürerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldığımız tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildik" diye konuştu.

"ÜLKEMİZDE KESİNTİSİZ İŞLEYEN BİR HUKUK SİSTEMİ MEVCUTTUR"

Bugün itibarı ile vaka sayısının kontrol edilebilir bir seviyede olduğuna dikkat çeken Gül, "Adalet teşkilatımızda 14 hakim, cumhuriyet savcımız, 32 adliye personelimiz, 79 ceza infaz kurumu personelimiz, 34 adli tıp personelinin testleri pozitif çıkmıştır. Tesellimiz yoğun bakımda olmamaları ve sağlık durumlarının iyi olmasıdır. İnsanlık tarihine geçecek bu olağan dışı durumda bile adalet milletimizin huzuru için aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Hayatı eve sığdırmak için gayret içindeyiz ama bu durumu hukukun dışına çıkarıp kullanmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sistemi mevcuttur" dedi.

"1 AYDA 71 İLDE BİN 97 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

"Adaletin izolasyonu olmaz" diyen Bakan Gül, "Bir mağduriyeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı daima açıktır. Korona virüs salgın tedbirleri ortamından doğan bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bu kapsamda son 1 ayda 71 ilde bin 97 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Korona virüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber paylaşan 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemiyle ilgili olarak 207 kişi, stokçuluk, karaborsacılık gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişiye soruşturma açıldı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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